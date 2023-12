Prove tecniche di centrosinistra a Comiso. La Lista Spiga organizza un incontro pubblico e assegna un premio

Prove tecniche di centrosinistra a Comiso. Si intitola “Comiso oggi e domani. La città che vogliamo” la manifestazione pubblica organizzata dalla Lista Spiga che si è svolta domenica mattina nella sala conferenze del Caec a Comiso. L’obiettivo – come si legge nel sottotitolo – è quello dio avviare un percorso di “idee, proposte ed analisi sulla Comiso di oggi e di domani”. È stata la prima uscita pubblica della coalizione di centrosinistra a Comiso, dopo le elezioni del giugno scorso che hanno segnato il minimo storico della coalizione nella città casmenea. Erano presenti i sei consiglieri comunali di opposizione a Comiso: Luigi Bellassai e Gaetano Scollo (quest’ultimo anche come segretario cittadino del Partito Democratico), l’ex candidato sindaco Salvo Liuzzo, Cristina Betta, anch’essa di “Coraggio Comiso” e, nei panni di padroni di casa, Erika Adamo e Gaetano Gaglio, della Lista Spiga. La Lista Spiga, che a Comiso vanta grandi tradizioni come soggetto collaterale dell’ex Pci fino agli anni ’80, ha poi rappresentato un punto di riferimento per il gruppo di Articolo 1, formazione politica nata dopo la scissione dal Pd e ora nuovamente confluito nel Partito Democratico. L’appuntamento di domenica mattina è stato anche l’occasione per fare intravvedere nuove strategie e nuove alleanze politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E il primo tra questi sono le nuove elezioni provinciali ormai imminenti.

Ecco le novità emerse dall’appuntamento di ieri.

Il primo: la presenza dei deputati regionali del centrosinistra. C’era Nello Dipasquale e Stefania Campo ha mandato un messaggio di adesione perché impegnata con il gruppo parlamentare a Palermo. Ma c’era anche Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione e oggi esponente di punta di “Sud chiama Nord”, una delle sigle politiche nate dalla fantasia del sindaco di Taormina (ed ex sindaco di Messina) Cateno De Luca. La presenza di Lombardo è andata di pari passo con quella degli esponenti del neonato circolo cittadino che fa riferimento a De Luca, con Giovanni Landro nel ruolo di coordinatore. C’erano anche Giovanni Pace (Progressisti per Comiso) e Nunzio Modica, rappresentante dei 5 Stelle a Comiso, insieme ad altri esponenti grillini. I 5 Stelle, nel giugno scorso, non hanno presentato nessuna lista e non hanno oggi alcuna rappresentanza consiliare. Nella passata consiliatura sono stati rappresentati dalla consigliera Patrizia Bellassai. Si palesa quindi, ad appena sei mesi dalle ultime elezioni, la possibilità di una coalizione ampia che prova a trovare spazi di dialogo al suo interno, anche se per il momento si tratta solo dei primi approcci e non di una vera e propria alleanza. Questo è il secondo elemento. All’interno del gruppo di sigle attorno al centrosinistra ci sono anche i rappresentanti del partito di De Luca che – questa non è una novità –si ritrovano spesso a dialogare con altre forze. E non accade solo in provincia di Ragusa.

Premio “Spiga d’Oro” assegnato a Roberto Liuzzo

La manifestazione ha fatto da cornice anche per l’assegnazione del premio “Spiga d’Oro”, organizzato sempre dal gruppo omonimo, che ha i suoi massimi rappresentanti nei consiglieri comunali Gaetano Gaglio ed Erika Adamo e nell’ex deputato regionale ed ex sindaco Salvo Zago. La prima edizione del premio è stata assegnata a Roberto Liuzzo. Liuzzo, ex dipendente comunale. Liuzzo è stato per lunghi anni responsabile dei servizi idrici e si occupava della gestione della rete idrica cittadina. La motivazione del premio, che affianca al nome l’appellativo di “u mastru i l’acqua” è la seguente: “per aver fatto crescere la nostra città con competenza, capacità e abnegazione negli anni di servizio al comune di Comiso … e oltre. Insostituibile punto di riferimento per l’intera cittadinanza”.“Il premio Spiga d’Oro -spiega il capogruppo, nonché ex vicesindaco Gaetano Gaglio – vuole essere uno spazio per premiare chi ha dato un contributo alla crescita della città di Comiso. Non è uno spazio politico, quanto piuttosto un’attività che chi fa politica vuole svolgere per dare il giusto merito a chi ha dato il proprio contributo per far crescere la città. Ci sarà un futuro: la seconda edizione del premio “Spiga d’Oro” si svolgerà nel prossimo maggio”.

A Vittoria, anche Cesare Campailla guarda a “Sud chiama Nord”

E l’appuntamento di Comiso ha suscitato qualche eco anche nella vicina Vittoria. Qui arriva – tramite i canali social – l’apprezzamento di Cesare Campailla, attuale assessore della giunta Aiello. Aiello è anche consigliere comunale, era stato eletto nella lista del Partito Socialista, ma poi ha lasciato quella formazione politica. Due mesi fa ha organizzato un’iniziativa pubblica di “Territorio”, movimento fondato proprio da Nello Dipasquale. Alcuni anni fa aveva fondato e guidato a lungo il movimento “Sorgi Vittoria”, che ha guidato a lungo alcune proteste cittadine, tra cui alcune per disservizi nella sanità. Raggiunto telefonicamente, Campailla conferma il suo interesse per il gruppo politico di De Luca. “Sto riflettendo – spiega Campailla – non ho aderito a Territorio e credo proprio che non percorrerò quella strada. Con “Sud chiama Nord” ci sono degli spazi per una possibile adesione. Devo valutare tutto e assumerò presto una decisione”.