Protezione Civile, Sicilia a rischio: solo 28 Comuni in regola. Ragusa tra i pochi virtuosi

Ragusa è stato riconosciuto come Comune virtuoso per l’adozione del piano di emergenza di protezione civile e per l’adozione del progetto “Rischio Zero”. Solo 28 Comuni siciliani su oltre 390 sono attualmente dotati di un Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato. Un dato allarmante, che ha spinto il Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile a diffidare i Comuni inadempienti con la nota ufficiale n. 12517/2025.

In questo scenario critico, Ragusa si distingue come esempio virtuoso. Già dal 2022, infatti, l’Amministrazione ha approvato un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, aggiornando quello precedente dopo oltre un decennio. Un impegno concreto che verrà riconosciuto ufficialmente domani, 16 aprile, nel corso della “Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile” che si terrà a Misterbianco, su iniziativa del Dipartimento regionale.

Una menzione speciale per il Comune di Ragusa

Nel corso dell’evento, il Comune di Ragusa riceverà una menzione speciale nell’ambito del premio “Resilienza, volontariato amico ed emergenza – 2025”, non solo per il proprio Piano ma anche per l’innovativo progetto “Rischio Zero”, già avviato nelle scuole e consultabile all’indirizzo www.rischiozero.eu.

Nel piano di Protezione Civile sono inserite anche nuove tipologie di rischio, ad esempio legate al cambiamento climatico: alluvioni, vento, ghiaccio, incendi da siccità, fino ai rischi per infrastrutture critiche come dighe, strade e ferrovie. Il rischio sismico resta prioritario: Ragusa è oggi classificata in zona 1, la più critica secondo la normativa del 2022. Nel progetto “Rischio Zero” sono inclusi anche contenuti video informativi per fasce d’età, nuove mappe di aree di raccolta e soccorso, e l’installazione di quattro sistemi di monitoraggio sismico in edifici strategici della città.

