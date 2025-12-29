Protezione Civile in Sicilia: fondi per mezzi, attrezzature e aggiornamento dei piani comunali

La Protezione Civile siciliana si prepara a rafforzare la propria capacità operativa con un finanziamento complessivo di 3,2 milioni di euro destinato ai Comuni dell’isola per l’esercizio 2026. I fondi prevedono due linee di intervento principali: 2 milioni di euro per l’acquisto di mezzi e attrezzature di emergenza e 1,2 milioni di euro per l’aggiornamento e l’attuazione dei piani di Protezione Civile comunali.

L’obiettivo del provvedimento è garantire una Protezione Civile moderna, efficace e pronta a rispondere a emergenze sempre più frequenti, legate a eventi meteorologici estremi, frane, alluvioni e altre situazioni critiche che richiedono rapidità di intervento. L’aggiornamento dei piani comunali mira a implementare strategie di prevenzione scientificamente fondate, in grado di ridurre i rischi e tutelare al meglio cittadini e territori.

I fondi saranno disponibili per tutti i Comuni siciliani che ne faranno richiesta, favorendo l’acquisizione di nuovi mezzi operativi e attrezzature specifiche per soccorsi, incendi, protezione ambientale e gestione delle emergenze. Parallelamente, l’aggiornamento dei piani di Protezione Civile comunali consentirà di definire procedure operative più efficaci e di garantire una maggiore coordinazione tra amministrazioni locali, volontari e strutture di soccorso. A darne notizia, l’on. Ignazio Abbate.

