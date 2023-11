Prosegue bene il cammino degli Under 19 del Pro Ragusa. Vittoria sul Modica

Prosegue a gonfie vele il cammino della formazione Under 19 del Pro Ragusa. La squadra giovanile della società cara al Presidente Giorgio Mirabella, e guidata in panchina dal mister Maurizio DiMauro, lunedì al “Giovanni Biazzo” ha battuto i pari età del Modica Calcio, inanellando la terza vittoria nel Campionato regionale Juniores.

I ragazzi, capitanati da Simone Tumino, con l’ennesima prova di carattere hanno ottenuto l’intera posta in palio, proiettandosi virtualmente al secondo posto in classifica, seppur con due partite da recuperare. Il prossimo match vedrà impegnata la Juniores, lunedì in quel di Frigintini, con i ragazzi determinati a portare a casa ulteriori 3 punti per migliorare la classifica.