Saro Monaca, ispicese, è il nuovo allenatore dello Scicli C.R. Cambio alla guida tecnica dopo le dimissioni di Pino Rosa.

di Pinella Drago – Risultati che non arrivano e prestazioni in chiaroscuro. La macchina cremisi non riesce a trovare la strada giusta nel girone D del campionato di Promozione dove è relegato dopo cinque partite in fondo alla classifica. Il preambolo per dire che è arrivato l’addio del tecnico Peppe Rosa che ha lasciato la guida dei cremisi ed il nuovo incarico, a stretto giro di posta, affidato dalla società del presidente Franco Occhipinti e del direttore sportivo a Saro Monaca. Ispicese, allenatore conosciuto nel sud-est siciliano per aver allenato squadre di Eccellenza e di Promozione come il Megara, l’Avola, la Virtus Ispica, è stato chiamato alla guida dello Scicli C. R. che dall’inizio di stagione era stato affidato al pozzallese Peppe Rosa. Nel pomeriggio di oggi è stato formalizzato il nuovo incarico a Saro Monaca che conosce l’ambiente cremisi e che, secondo le aspettative dei dirigenti, non deluderà nella guida di una squadra che deve necessariamente rinascere e risalire la china. A suo favore una vasta esperienza ed una serietà tecnica che lo rende conosciuto in tutto il mondo calcistico di questa zona dell’isola.

Il nuovo allenatore Saro Monaca ha di che lavorare.

Domenica lo Scicli C. R. andrà ad incontrare in trasferta il Niscemi, la capolista del Campionato di Promozione, Girone D. Una gara con la prima in classifica che per i cremisi è particolarmente impegnativa. Saro Monaca ed il team di giocatori pronti al lavoro.



