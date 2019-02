Pronostici Calcio Serie B tra i più ricercati in rete, vediamo dove trovarne di affidabili per la prossima giornata. - Ragusa Oggi

Pronostici Calcio Serie B tra i più ricercati in rete, vediamo dove trovarne di affidabili per la prossima giornata.

Condividi su:

La serie B è un campionato molto amato da chi scommette in quanto imprevedibile e con moltissimi colpi di scena ogni giornata, come ad esempio la sconfitta della capolista Palermo in casa contro una Salernitana che grazie a questa vittoria rivede la zona play off, ma che prima occupava la parte centrale della classifica.

Questo è solo un esempio di quello che succede ogni sabato e domenica nel campionato di Serie B ed ecco perché in molti fanno ricorso ai pronostici serie b prima di giocare le proprie schedine. I pronostici sulla serie B non sono altro che dei consigli di giocata dati dopo attente analisi cercando sempre di evitare, in ogni pronostico serie b, di lasciare nulla al caso. In rete sono tanti i portali di pronostici serie b alcuni affidabili altri meno infatti ogni pronostico serie b deve contenere un analisi descrittiva con le motivazioni per cui ci si spinge a dare questi pronostici serie b.

Sempre per rimanere in tema sorprese lo scorso turno ci ha anche regalato la vittoria del fanalino di coda Padova contro il Verona in un derby veneto molto sentito.

Nel prossimo turno di serie b quali altre sorprese ci saranno? Molte le partite incerte e con in palio punti pesanti come ad esempio per la lotta salvezza la sfida tra Foggia e Crotone che mette in palio punti pesantissimi dove il Foggia arriva da una buona prestazione e vittoria netta per 2 a 0 mentre il Crotone arriva da un pareggio a reti inviolate, quindi match molto difficile da prevedere ed in questo caso approfondire il match attraverso i i pronostici è fondamentale.

Ci sono anche altri match importanti ad esempio quelli che vedono impegnate le dirette inseguitrici del Palermo capolista. Brescia e Pescara affrontano due turni completamente diversi. Il Pescara va a far visita al Livorno inguaiato nella lotta salvezza, ma per questo gli ospiti non possono concedersi cali di tensione con la conseguenza di perdere punti pesanti per la promozione. Brescia invece che ospita lo Spezia nono che quest’anno sta facendo delle buone prestazioni e quindi sempre molto insidioso.

Questi sono solo alcuni dei match di questo turno di Serie B e come abbiamo potuto notare tutti gli incontri sono molto equilibrati e di difficile previsione ecco perché dare uno sguardo ai pronostici serie b fatti dagli esperti in rete non fa mai male.