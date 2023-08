Prodotti biologici e merende con frutta: le novità della refezione scolastica a Ragusa

Con l’anno scolastico 2023-2024, la città di Ragusa sta dando il via a un nuovo capitolo nella sua offerta di refezione scolastica. Questo approccio innovativo, progettato con cura e attenzione per la salute dei giovani cittadini, è stato presentato dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta. In un’epoca in cui sempre più attenzione viene posta sui problemi legati all’alimentazione e all’obesità infantile, queste nuove iniziative si propongono di promuovere uno stile di vita sano e consapevole fin dalla tenera età.

Uno dei pilastri fondamentali di questa rivoluzione alimentare è l’utilizzo di prodotti biologici, prevalentemente provenienti dal territorio circostante. Questa scelta non solo promuove la salute dei bambini, evitando l’esposizione a pesticidi e sostanze chimiche, ma supporta anche l’economia locale e la sostenibilità ambientale. Il legame tra alimentazione e territorio è ulteriormente enfatizzato dalla collaborazione con aziende che praticano l’agricoltura sociale e da quelle iscritte nella rete LAQ, contribuendo così alla promozione di una filiera corta e al consumo di prodotti a km0.

Un altro punto chiave di questa nuova iniziativa è la “Bella Merenda”. Questo concetto innovativo mira a educare i bambini all’importanza di uno spuntino sano e nutriente nel corso della giornata scolastica. Questa merenda, composta da frutta, yogurt, pane e altri alimenti, sarà inclusa nel servizio di refezione. Questa strategia non solo promuove un’alimentazione equilibrata, ma insegna ai bambini l’importanza di scegliere opzioni salutari anche al di fuori delle mura domestiche.

Per rendere il servizio di refezione ancora più efficiente, l’azienda responsabile si sta dotando di una flotta di 11 mezzi elettrici per il trasporto degli alimenti verso le 28 scuole coinvolte. Questo non solo riduce l’impatto ambientale ma assicura che i pasti siano consegnati in modo tempestivo, mantenendo intatta la loro freschezza e qualità. Il sistema di tracciamento QR code, inoltre, assicura la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti.

La promozione dell’educazione alimentare non si ferma qui. Sono previste iniziative volte a incoraggiare i bambini a fare una colazione sana e a consumare una varietà di alimenti salutari come frutta, verdura, legumi e pesce. Questo contribuirà a sviluppare abitudini alimentari positive fin dalla giovane età, con effetti benefici a lungo termine sulla loro salute. Inoltre, la proposta di menù speciali in occasione di festività tradizionali mantiene vive le tradizioni culinarie locali, arricchendo l’esperienza dei bambini con piatti tipici.

È fondamentale sottolineare che, nonostante il miglioramento del servizio, l’amministrazione comunale ha deciso di mantenere invariate le fasce di reddito ISEE e le tariffe rispetto all’anno precedente. Questo dimostra un impegno a rendere il servizio accessibile a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro situazione economica. L’iscrizione dovrà essere effettuata on line compilando tutti i campi presenti nel link https://www4.eticasoluzioni.com/ragusaportalegen/ . Il servizio, espletato dalla ditta Siristora-GranMenù