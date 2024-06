Primo nido di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia di Marina di Modica

Primo nido di Caretta Caretta sulla spiaggia di Marina di Modica per il 2024. Il nido è stato scoperto da qualche ora dai volontari del WWF che da sempre si prendono cura delle tartarughe proteggendole. Un inno alla vita in un luogo ideale e una ‘scoperta’ che saluto come una sorta di tappa di inizio dell’estate.

Durante il monitoraggio delle spiagge, i volontari del WWF hanno individuato tracce di tartaruga e la camera di deposizione delle uova.

In caso di avvistamento di un nido, contattare il WWF

Samuele Cannizzaro, Assessore alla Tutela e Difesa degli Animali, ha dichiarato: “Questo momento di straordinario afflato della natura che ci circonda, è una piccola festa e conferma la scelta fatta dal progetto ‘Life Turtlenest’ dell’Unione Europea, di fare di Modica un ‘Comune amico delle tartarughe’”.

Le uova sono state spostate in una posizione protetta per evitare il rischio di mareggiate. Chiunque noti tracce di nidificazione deve contattare gli operatori WWF, l’unica organizzazione autorizzata dal Ministero dell’Ambiente per la cura dei nidi di Caretta Caretta in Italia.

Un’altra deposizione si è verificata a Sampieri il 10 giugno

Un’altra deposizione di uova di Caretta Caretta si è verificata a Sampieri il 10 giugno intorno alle 23. A certificare il nido la biologa Olena Prato, volontaria del wwf dopo le segnalazioni dei volontari. La zona è stata già messa in sicurezza.

