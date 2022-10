Primi due casi in Sicilia della variante Centaurus del Coronavirus. I due casi sono stati accertati a Palermo dal centro qualità regionale dei laboratori.

Si tratta di un bambino di dieci anni e di un uomo di trentasei anni, entrambi in buone condizioni e seguiti a domicilio. La nuova arrivata della famiglia Omicron compare in scena proprio quando nell’Isola aumentano i contagi: il 6% in più nell’ultima settimana. Ma mentre l’epidemia torna a correre, la campagna vaccinale con i nuovi farmaci bivalenti – efficaci contro le ultime mutazioni – procede a rilento.

La variante Centaurus (Ba.2.75) è stata sequenziata due giorni fa nel laboratorio tecnico per le emergenze del Cqrc di viale del Fante a Palermo, guidato da Francesca Di Gaudio. I due pazienti positivi si sono contagiati tra fine settembre e i primi di ottobre. Sono i primi due casi siciliani intercettati. Segno che la sottovariante già circola nella popolazione.