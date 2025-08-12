Prime gare di campionato a Ragusa per la Meerkat basket Scicli. Poi si tornerà al Geodetico di Jungi

La “chiamata” in serie C è stata salutata con grande entusiasmo dalla tifoseria della Meerkat basket Scicli, un po’ meno invece la notizia che le prime gare casalinghe di campionato dovranno essere disputate al PalaMinardi di Ragusa. La ragione è puramente tecnica: il terreno di gioco del geodetico di Jungi non è adeguato alla disputa delle gare di serie C. Per questo campionato, infatti, è necessario il parquet di cui al momento la struttura polivalente di Scicli non è dotata. L’Amministrazione comunale è al lavoro per dotare il geodetico del parquet, intervento che dovrebbe essere eseguito nei prossimi mesi. Certo per la tifoseria è un onere maggiore: non più, al momento, le gare casalinghe a Jungi ma a Ragusa e per assistere e sostenere i ragazzi e la dirigenza si dovrà raggiungere il capoluogo ibleo. “Il geodetico sarà operativo nella misura in cui verrà applicato il parquet – spiega il direttore sportivo della Meerkat, Fabrizio Lonatica – le norme a livello nazionale prevedono che già con la Serie C è fatto obbligo il parquet. L’Amministrazione ci ha dato ampie garanzie sul fatto che verrà installato nel più breve tempo possibile, nei tempi burocratici previsti. Nella prima parte del campionato saremo costretti a giocare a Ragusa per poi trasferirci entro fine l’anno. Non conosciamo la data esatta ma è sicuro, almeno speriamo vivamente, che alla fine 2025 ritorneremo a Scicli”.

La Meerkat è attesa ad un campionato delicato.

“Il calendario agonistico della serie C ci vede inseriti nel versante est con squadre molto agguerrite – dichiara ancora Fabrizio Lonatica – il nostro obiettivo per questo primo anno è rimanere in questa serie, la squadra che stiamo costruendo è in fase di allestimento, è molto giovane con un’età media di circa 21 anni. Stiamo cercando di fare il meglio per ottenere un risultato accettabile per la città di Scicli e per il mondo sportivo locale”.

© Riproduzione riservata