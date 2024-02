Pretendono di bere nei locali di Modica senza pagare, poi minacciano di morte i dipendenti: DACUR per due stranieri

Hanno bevuto alcolici senza pagare in un locale della movida del centro storico di Modica per poi entrare in un secondo locale della stessa zona pretendendo di bere sempre senza pagare. I due, di fronte al rifiuto del personale di servirli, hanno lanciato in aria il POS minacciando di morte i dipendenti. Infine, dopo aver minacciato di distruggere il locale hanno costretto il personale del locale a consegnare loro le birre senza pagare.

DACUR PER I DUE PREGIUDICATI

La polizia di Modica ha individuato e denunciato i due pregiudicati che ora sono accusati di furto, rapina, estorsione e danneggiamento aggravato.

Per i due, un tunisino con precedenti penali e il fratello naturalizzato cittadino italiano, è stato emesso immediatamente il DACUR, ovvero il provvedimento del Questore che impone loro il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento situati in una specifica area urbana, in questo caso il centro storico, per una durata di due anni.

© Riproduzione riservata