Presenza dell’ambulanza in modo discontinuo a Ibla: un problema che coinvolge la popolazione

Ambulanza del 118 “discontinua” a Ibla. E non è la prima volta. La situazione, nonostante gli appelli lanciati nelle scorse settimane, non sembra essere migliorata. Si sono verificati momenti in cui l’ambulanza non era presente, lasciando l’intera area, frequentata da numerosi turisti e caratterizzata da una popolazione residente prevalentemente anziana, senza copertura sanitaria adeguata.

Il problema delle ambulanze “spostate”

L’ambulanza di Ibla spesso utilizzata per sopperire a necessità in altre zone del territorio più popolose, lasciando però Ibla scoperta, a volte anche per l’intera giornata. Il problema delle ambulanze “costrette” a sopperire in altri luoghi non è nuovo in provincia di Ragusa. Casi analoghi si sono verificati a Monterosso e a Giarratana, durante il periodo estivo. Anche in questi casi, le ambulanze dei territori sono state spostate per essere mandate altrove nei momenti d’emergenza.

L’ente che gestisce le ambulanze è il Seus, il servizio di emergenza. Sulla vicenda è intervenuto anche il Combleo di Ragusa che ha chiesto ragguagli al sindaco e all’Asp per chiarire i contorni della vicenda.

