Presentato il Comitato ‘Giusto dire No’ a Ragusa

Anche a Ragusa il dibattito sul referendum costituzionale entra nel vivo. Ieri pomeriggio alla Libreria Flavvacento è stato presentato il Comitato ‘Giusto dire No’, nato su iniziativa dell’ANM (Associazione nazionale Magistrati). Sono tanti i magistrati del Tribunale ibleo e della locale Procura della Repubblica che hanno deciso di impegnarsi in prima linea, insieme ad altre associazioni come Libera e comitati civici, tra cui il Comitato ‘Avvocati per il No’ e il Comitato ‘Società Civile per il No’, nella campagna di informazione della comunità della provincia di Ragusa.

Sono intervenuti Antonio Pianoforte, Giudice civile presso il Tribunale di Ragusa, Gaetano Dimartino Giudice delle indagini preliminari al Tribunale di Ragusa e Ottavia Polipo, Sostituto Procuratore presso la Procura di Ragusa. Nel corso degli interventi hanno argomentato i contenuti di una riforma che, attraverso norme apparentemente neutre – è stato sottolineato – determina uno stravolgimento degli equilibri costituzionali, aumentando l’influenza della politica sulla giurisdizione e, quindi, indebolendo i diritti, le libertà fondamentali e l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini. A questa preoccupazione – hanno rimarcato i tre relatori – si affianca il dovere morale e civico che i magistrati e tutti gli iscritti ai diversi comitati avvertono, ossia illustrare i contenuti tecnici e gli effetti della cosiddetta riforma Nordio, fuori da ogni logica di appartenenza o di propaganda, venendo incontro alla legittima domanda di chiarezza e di comprensione che si leva dalla comunità.

Nel corso dell’incontro molto partecipato, in scaletta, gli interventi di Vittorio Avveduto referente di Libera per la provincia iblea, Antonino Landro, rappresentante del Comitato ‘Avvocati per il No’ e Vito Piruzza rappresentante del Comitato ‘Società Civile per il No’.

A conclusione dell’incontro, nel corso del quale è scaturito un costruttivo dibattito con i presenti, i referenti del Comitato ‘Giusto dire No’ hanno anticipato alcuni appuntamenti per proseguire nell’attività divulgativa e di confronto sul referendum Giustizia. In calendario altri incontri sempre alla libreria Flaccavento a Ragusa giovedì 12 e 19 febbraio alle ore 18 e un momento più informale per domenica 22 febbraio al BAM con AperiNO, rivolto a tutti, con particolare attenzione ai giovani. Attività in programma anche il prossimo mese, già dal 1 marzo a Vittoria nella sala delle Capriate è organizzato un incontro con il magistrato Bruno Giordano e il 14 marzo alla sala Avis di Ragusa altro momento di confronto. Il Comitato ‘Giusto dire No’ ha messo in atto un’attività capillare di informazione e confronto per riempire di contenuti e argomentazioni la posizione espressa sul referendum puntando sulla comunicazione e massima divulgazione sul territorio ibleo.

© Riproduzione riservata