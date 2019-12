Presentata ristampa libro su "Maria Occhipinti Storia di una donna libera". - Ragusa Oggi

Presentata ristampa libro su “Maria Occhipinti Storia di una donna libera”.

Presentata domenica pomeriggio a Palazzo Garofalo la ristampa della prima edizione del1984 del libro di Laura Barone edito da “Sicilia Punto L” dal titolo “Maria Occhipinti Storia di una donna Libera”. E’ stata una bella iniziativa la ristampa del libro presentata da Letizia Giarratana domenica pomeriggio a Palazzo Garofalo con una sala piena di persone che hanno seguito la “rivitalizzazione” di un libro impreziosito dai ricordi della figlia della Occhipinti Marilena Licitra e da una ricca appendice fotografica.

Ci sono stati, nel corso della presentazione anche interventi molto attenti del pubblico fra cui quello del prof. Giorgio Flaccavento, noto uomo di cultura ragusano, che ha tracciato una nuova e per certi versi originale figura della Occhipinti riscuotendo l’applauso dei presenti. Una riedizione che ha reso omaggio ad una donna di Ragusa famosa per la sua grande personalità anche nei momenti in cui agiva politicamente tanto che le è stata dedicata dall’Amministrazione comunale la Rotonda di via Roma a Ragusa. Franco Portelli

[image: image.png]