Preseason Memorial Mazzali: la Passalacqua si aggiudica la finalina del terzo posto

La Passalacqua soffre ma alla fine conquista la vittoria, battendo il Golfo Basket Alcamo per 58 a 53. Una mini rivoluzione in campo dopo l’infortunio alla caviglia di Federica Mazza, patito ieri, la cui portata verrà valutata al rientro in sede: Moriconi è costretta a fare gli straordinari ma con lei la squadra gira e la play della squadra iblea riesce a costruirsi grazie anche ai giochi d’attacco, delle buone occasioni di tiro che sfrutta con precisione. Sarà lei la top scorer con 18 punti realizzati (con 3 bombe). La prima frazione sembra in discesa per Ragusa che fino a due minuti dalla conclusione del tempino permette ad Alcamo di segnare solo dalla lunetta (14-4) e con Labanca che mette dentro la metà del bottino per Ragusa. Si va alla seconda frazione con il punteggio di 16 a 10 per Ragusa. Nella seconda frazione la Passalacqua perde lucidità, affretta conclusioni e perde troppi palloni, complice anche la rimonta di Alcamo che infligge un pesante parziale di 14 a 1 e s porta sul +5. Moriconi prende la squadra per mano, mette dentro una bomba e assieme a Labanca e Narviciute limita lo svantaggio. Si va a riposo con Alcamo che conduce di due lunghezze. Nella terza frazione sarà Ginevra Cedolini ad andare a segno con maggiore continuità; sul punto a punto, ancora Moriconi a togliere le castagne dal fuoco, con una bomba che porta Ragusa a +3. L’ultima frazione inizia con Ragusa avanti di una sola lunghezza, 46-45. Moriconi, Cedolini e Johnson, quest’ultima una certezza sotto canestro accompagnano Ragusa alla vittoria, nonostante alcune conclusioni affrettate e più di qualche occasione sprecata.

“Anche oggi ci sono stati dei feedback positivi – commenta coach Mara Buzzanca -. Siamo state costrette a rotazioni corte per l’infortunio di Federica Mazza ma ho visto dei buoni segnali. Le ragazze si stanno conoscendo sempre meglio. Ho visto una squadra in crescita, Cedolini ad esempio ma tutte stanno dando il loro apporto”.

PASSALACQUA-GOLFO BASKET ALCAMO 58-53

16-10; 28-30 (12-20); 46-45 (18-15); 58-53 (12-8)

Il tabellino

Passalacqua: Mallo, Consolini, Cedolini 9, Mazza, Stroscio 4, Moriconi 18, Narviciute 4, Olodo, Di Fine, Labanca 16, Johnson 7, Marras. all. Buzzanca

Golfo Basket Alcamo: Caliendo 2, Nikolic 9, Tempia, Hajdin 14, Mitrova 5, Verano 8, Schena 2, Vella 6, Thiam 4, Sarni. All. Ferrara



© Riproduzione riservata