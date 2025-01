Premio Innovazione Sicilia: consegnato il premio assoluto a Prismed per il progetto “Coperinico” che riduce i rischi infezione in ambito sanitario

“Questo premio non è solo un riconoscimento, ma un vero e proprio investimento nelle idee che contribuiranno a costruire il futuro della Sicilia”. Sono le parole di Giuseppe Di Forti, presidente di SICILBANCA, che ha ufficializzato la vittoria di Prismed al Premio Innovazione Sicilia 2024, con la consegna del Premio Assoluto a Nicolò D’Amico e Mariano Frittita, rispettivamente Founder e CEO e Co-Founder e Project Manager dell’azienda.

Il progetto di Prismed, Copernico, ha prima vinto nell’ambito “Scienze della Vita” della Strategia Regionale della Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e si è poi aggiudicato il premio finale, del valore di 10mila euro in attività di promozione e pubblicazione. Copernico è una piattaforma di sorveglianza e prevenzione per la gestione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) negli ospedali, basata su tecnologie come intelligenza artificiale, Digital Twin, realtà aumentata e robot collaborativi. L’obiettivo è ridurre i rischi associati alle ICA, ottimizzando i processi clinici e migliorando il benessere dei pazienti e la produttività del personale sanitario.

La consegna del Premio Assoluto si è svolta presso la sede di viale Lazio, a Palermo, di SICILBANCA, main sponsor del Premio Innovazione Sicilia 2024. “Il Premio Innovazione Sicilia è una testimonianza concreta di come talento e visione possano diventare motori di crescita per la nostra Isola. Il progetto Copernico, vincitore di questa edizione, rappresenta un esempio virtuoso di innovazione capace di generare valore e ispirare il cambiamento. Come SICILBANCA, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che valorizzano il potenziale degli innovatori siciliani. Questo premio non è solo un riconoscimento, ma un vero e proprio investimento nelle idee che contribuiranno a costruire il futuro della Sicilia, rafforzando il nostro impegno verso uno sviluppo sostenibile e condiviso”, ha dichiarato Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA.

La consegna del Premio Assoluto di 10mila euro in attività di promozione e pubblicazione è un nuovo importante tassello del percorso di crescita già avviato da Prismed: “Questo premio per noi è una grande fonte di ispirazione, soprattutto per stare vicino a una community – ha commentato Nicolò D’Amico – Speriamo che ci siano sempre più iniziative come il Premio Innovazione Sicilia all’interno del territorio siciliano. Uno degli obiettivi che ci spinge a rimanere qui è dimostrare che si può fare attività di impresa in Sicilia, si può fare una attività tecnologica, si possono sviluppare nuove competenze sul nostro territorio, ma i primi che devono credere che questo sia possibile dobbiamo essere noi”.

Il Premio Innovazione Sicilia, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive e organizzato da Digitrend, con la sua seconda edizione ha confermato il suo ruolo cruciale per la valorizzazione delle eccellenze dell’isola e la promozione di un ecosistema imprenditoriale orientato all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. Ulteriori informazioni sul sito www.premioinnovazionesicilia.it e sui canali social di Innovation Island.

