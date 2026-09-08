“Premio Carlo Lizzani Italia” a Giuseppe Gambina. Alla Mostra del Cinema di Venezia l’esercente vittoriese premiato per la gestione del Cinema Lumière

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“Premio Carlo Lizzani Italia” a Giuseppe Gambina. All’83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia brilla la stella dell’esercente cinematografico vittoriese.

Gambina, titolare del cinema Adua di Vittoria e di alcune arene estive, è l’uomo che ha rilanciato le sale cinematografiche in provincia di Ragusa. Nel capoluogo ibleo ha rilanciato il cinema Lumière, facendolo diventare una realtà importante per chi vive di cinema e apprezza il cinema.

Il Premio Carlo Lizzani ha una storia antica e importante . Esso premia gli esercenti delle sale cinematografiche più coraggiosi e attenti al cinema di qualità italiani.

Quest’anno la dodicesima edizione premia Ronald Chammah, quale miglior esercente europeo (per l’École Cinema Club di Parigi, Gian Luca Farinelli , per il Cinema Mod4ernissimo di Bologna, Giuseppe Gambina, per il Cinema Lumière di Ragusa, Giancarlo Giraud, per la sala d’Essai Don Bosco di Genova Sampierdarena e il Club Amici del Cinema.

Il premio a Giuseppe Gambina, che è stato scelto e individuato tra numerose candidature, è stato assegnato “per la capacità di mantenere viva, da oltre vent’anni, un’offerta di cinema d’essai e di qualità in un territorio complesso e decentrato. Oltre alla costante programmazione cinematografica di qualità, la sua sala è diventa un autentico presidio culturale, promuovendo festival, incontri con autori e attività dedicate al pubblico re alle nuove generazioni”.

Il premio Carlo Lizzani, giunto alla 12° edizione, è uno dei riconoscimenti collaterali più importanti della Mostra del Cinema di Venezia , istituto dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici e intitolato a uno dei suoi più autorevoli presidenti. Il suo obiettivo è valorizzare il lavoro degli esercenti che, nonostante le difficoltà del settore, co ntinuano a difendere il ruolo centrale della sala cinematografica e della visione collettiva delle opere.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 10 settembre all’Italian Pavillon Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Questa sera Gambina, insieme al figlio Luca, ha partecipato ad un panel dedicato ai festival del cinema siciliani e organizzato dal Coordinamento dei festival del cinema in Sicilia. Festival e rassegne, nel corso dell’anno, offrono la possibilità di usufruire di 150 giornate interamente dedicate al cinema. Un importante biglietto da visita anche per i turisti che trascorrono dei periodi in Sicilia. Gambina partecipa quale promotore e ideatore del “Vittoria Peace Film Festival”.

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