Preapertura della caccia anche nel Ragusano: tre cacciatori denunciati, fucili sequestrati e 73 cardellini liberati

La stagione venatoria 2025/2026 si è aperta con i primi controlli sul territorio da parte della Polizia Provinciale, impegnata nella tutela della fauna selvatica e nel rispetto delle regole previste dal calendario venatorio regionale.

Nei giorni 1 e 3 settembre, la caccia è stata consentita in preapertura esclusivamente a colombaccio e tortora, e soltanto nella forma di appostamento temporaneo. Proprio in queste giornate, sotto la direzione della Presidente Maria Rita Schembari e il coordinamento del comandante Raffaele Falconieri, sono stati effettuati servizi di vigilanza nelle zone rurali più sensibili del territorio provinciale.

Le violazioni riscontrate

Circa sessanta i cacciatori controllati: tre sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver commesso gravi violazioni.

Le contestazioni hanno riguardato: l’abbattimento non consentito del coniglio selvatico, il mancato utilizzo del riduttore di colpi (in contrada Scalonazzo, Acate), la partecipazione all’attività venatoria di un cacciatore extraregionale, in contrada Bellamagna Giarrusso (Modica), non ammessa in Sicilia durante la fase di preapertura riservata ai soli residenti.

Sono stati sequestrati tre fucili da caccia, munizionamento e un coniglio selvatico abbattuto. Ad altri due cacciatori sono state contestate irregolarità amministrative: mancato rispetto dell’assegnazione territoriale ATC e omessa trascrizione dei dati sul tesserino venatorio.

Blitz contro i bracconieri di cardellini

Nei giorni precedenti, due uomini erano stati sorpresi a Ragusa, in contrada Fortugno, mentre praticavano attività di uccellagione con l’obiettivo di catturare cardellini. La Polizia Provinciale ha sequestrato reti, gabbie, attrezzature e 73 esemplari di cardellini, sei dei quali già morti. Gli altri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati liberati in natura. Sequestrata anche l’auto utilizzata dai bracconieri.

Il calendario venatorio 2025/2026 prevede ulteriori giornate di preapertura – 6, 7, 13 e 14 settembre, esclusivamente per il colombaccio – mentre l’apertura generale della stagione di caccia, comprensiva anche del coniglio selvatico, scatterà il 21 settembre.

