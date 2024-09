Pre season: Passalacqua Ragusa conquista la terza edizione del torneo Siram Veolia di La Spezia

La Passalacqua Ragusa ha conquistato una vittoria emozionante e sofferta nella finale del torneo Siram Veolia, vincendo 86-84 contro la Jolly Acli Livorno dopo un tempo supplementare. Il match è stato una battaglia costante, con le due squadre che si sono mantenute sempre a contatto. Decisiva è stata la “bomba” allo scadere dei tempi regolamentari di Amaiquen Siciliano, che ha mandato la partita ai supplementari, regalando alle ragusane l’opportunità di trionfare. Siciliano, autrice di una prestazione straordinaria, è stata premiata come MVP del torneo.

Coach Mara Buzzanca si è detta molto soddisfatta della determinazione e della reazione delle sue giocatrici, che hanno saputo rispondere con grinta e resilienza al calo del quarto quarto. “Abbiamo lavorato duro e questa vittoria la dedichiamo a tutti i tifosi biancoverdi”, ha dichiarato l’allenatrice.

Nella semifinale, la Passalacqua Ragusa aveva già mostrato solidità superando l’Use Rosa Scotti Empoli 68-63, nonostante fosse ancora in fase di rodaggio a causa del poco tempo trascorso insieme come squadra completa.

Le prestazioni in queste due partite rappresentano un ottimo segnale in vista del campionato LBF A2 Techfind, che inizierà il 6 ottobre con la prima partita casalinga contro l’Alperia Bolzano. In un evento aperto alla città e ai tifosi, il main sponsor Gianstefano Passalacqua ha definito questa iniziativa come un modo per celebrare “l’orgoglio bianco verde”, con ingresso gratuito per tutti gli spettatori.

Finale:

Passalacqua Ragusa: Consolini (28), Siciliano (26), Tomasoni (13), Pelka (7), Labanca (6), Kozakova (4), Narviciute (2), Mallo, Salice, Mazza, Olodo.

Jolly Acli Livorno: Georgieva (22), Miccio (20), Ceccarini (13), Okodugha (13), Orsini (5), Sassetti (5), Arecco (5), Evangelista (1).

Parziali: 20/16; 39/38; 57/57; 79/79 (1 TS).

Semifinale:

Passalacqua Ragusa: Consolini (23), Siciliano (19), Kozakova (9), Labanca (7), Pelka (4), Tomasoni (4), Narviciute (2), Mallo, Salice, Mazza, Olodo.

Use Rosa Scotti Empoli: Castellani (13), Ndiaye (9), Ruffini (8), Vente (8), Iansic (7), Casini (6), Antonini (6), Prats Peinad (6).

Parziali: 14/9; 37/27; 50/44; 68/63.

