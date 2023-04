Pozzallo: verifiche degli edifici scolastici dopo il terremoto

Prosegue anche oggi l’attività di monitoraggio degli istituti scolastici di Pozzallo dopo le due scosse di terremoto che hanno interessato il versante orientale dell’isola e l’area marina maltese. A disporre l’intervento di verifica è stato il sindaco Roberto Ammatuna con un’ordinanza che ha portato alla chiusura delle attività scolastiche già nel pomeriggio di ieri e nella giornata di oggi. Chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi anche gli asili nido.

L’intervento disposto per accertare eventuali danni alla stabilità dei complessi scolastici.

“Ho disposto la chiusura al fine di consentire un controllo degli edifici scolastici dopo aver allertato i tecnici comunali ai quali ho dato il compito di verificare lo stato dei luoghi – spiega il sindaco Ammatuna – è chiaro che dobbiamo garantire l’incolumità degli alunni, del personale e di quanti frequentano gli edifici scolastici. I tecnici comunali al momento sono al lavoro per verificare lo stato di ogni immobile che ospita le attività scolastiche nella nostra città”.

Due le scosse di terremoto, una nel primo pomeriggio di ieri nel mare etneo ed una poco dopo la mezzanotte con ipocentro in mare, a diversi chilometri a sud-est da Malta alla profondità di 10 chilometri.

“Dal Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana abbiamo conferma che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e Catania – dice ancora Ammatuna – non ci sarebbero danni ma noi proseguiamo perchè vogliamo essere sicuri dello stato dei luoghi”.

Intanto il dirigente generale di Protezione civile della Regione, Salvo Cocina, dopo la nuova scossa di terremoto, ha preallertato i sindaci e le strutture di Protezione civile per eventuali interventi e per la verifica, semmai, di danni. A scopo precauzionale sono state messe sotto osservazione le aree costiere per un poco probabile maremoto. Avviso di allerta anche per le organizzazioni di volontariato.