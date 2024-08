Pozzallo reclama la presenza di più medici al PTE. Appello denuncia del sindaco Roberto Ammatuna

A parlare all’indomani del giorno di Ferragosto è il sindaco Roberto Ammatuna che “abbraccia” la causa della carenza di medici nel PTE, il Punto territoriale di emergenza unico presidio della città marinara dove la Guardia medica, così come in tutti gli altri centri della provincia iblea, funziona solo di notte, dalle 20 alle 8. Stamattina al PTE solo infermieri perchè l’unico medico in forza al presidio non era in servizio. Caustico l’intervento del sindaco Ammatuna. “Scandaloso che non si è in grado di garantire nemmeno i più elementari servizi sanitari – afferma il primo cittadino pozzallese – decine e decine di turisti nella giornata di oggi si sono presentati, anche per banali patologie o per una semplice prescrizione, al PTE ed alla guardia medica infermieristica di Pozzallo. Non era presente nemmeno l’ombra di un medico e molti di loro non sapevano a chi rivolgersi e sono stati costretti a recarsi al Pronto Soccorso di Modica intasandolo ulteriormente. E questa è una sanità da terzo mondo, una sanità allo sfascio che non tutela la salute dei cittadini. Se non si è in grado di gestire nemmeno servizi sanitari così elementari, ci si chiede, che ci stanno a fare gli amministratori di un’azienda sanitaria provinciale sempre più allo sbando?”.

L’Azienda sanitaria iblea è chiamata in causa.

Attivo a Pozzallo il Punto territoriale di emergenza dove c’è un solo medico – spiegano all’Asp – la mancanza dell’aumento di numero è legata alla cronica carenza di medici con l’Azienda sanitaria iblea che soffre gli stessi problemi di reclutamento medici di altre realtà. Il servizio di guardia medica, operativo dalle 20 di sera alle 8 del mattino successivo, ha avuto un impinguamento delle unità mediche che dal 1° agosto scorso sono passate da due a quattro. Per quanto riguarda il PTE il solo medico è chiamato a svolgere l’attività di assistenza sanitaria con l’ausilio di due infermieri. Situazione difficile alla quale la direzione strategica sta lavorando.

