Pozzallo ponte con Malta: nuove sinergie per sviluppo e innovazione nel Mediterraneo

Pozzallo e l’intero territorio ibleo si affermano come protagonisti del turismo sostenibile e della Blue Economy nel cuore del Mediterraneo. Il Mediterranean Tourism Forum, organizzato da MTF Malta, ha riunito esperti, imprese e istituzioni dei Paesi mediterranei per discutere di innovazione, sostenibilità e strategie di sviluppo legate al mare. In questo scenario internazionale, Pozzallo ha avuto un ruolo di assoluto rilievo, consolidando rapporti e aprendo nuove prospettive di collaborazione.

La delegazione iblea, composta dal Comune di Pozzallo, da Confcommercio FederModa Ragusa, dalla Pro Loco provinciale e da una rappresentanza del Rotary Pozzallo-Ispica, ha rinsaldato la partnership con il Presidente di MTF, Tony Zahra, e con il segretario Andrew Muscat, protagonisti di diversi incontri ufficiali a Pozzallo negli ultimi mesi. Un legame che nasce da importanti progetti finanziati dalla Regione Siciliana e legati alla Blue Economy, come Sea Sicily e Radici, iniziative che hanno coinvolto numerosi imprenditori e artigiani locali, suscitando grande interesse tra gli stakeholders del forum.

La presenza al Mediterranean Tourism Forum del Vice Premier e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg, ha ulteriormente rafforzato il peso strategico di Pozzallo. Borg ha definito la città «i nostri vicini di casa», sottolineando un legame culturale e commerciale che si fonda su relazioni storiche, scambi economici e una vicinanza geografica che rappresenta un valore aggiunto per l’intero bacino del Mediterraneo.

L’idea di creare un ponte strutturale e permanente tra Pozzallo, il territorio ibleo e Malta diventa così un obiettivo concreto e condiviso. Un’opportunità che riguarda non solo il turismo e gli eventi culturali, ma l’intero ecosistema della Blue Economy, con ricadute su imprese, portualità, formazione e innovazione. I rapporti istituzionali e gli accordi commerciali già attivi, insieme alla presenza di numerosi imprenditori pozzallesi a Malta, costituiscono una base solida per sviluppare nuovi progetti di crescita reciproca.

