Pozzallo ottiene l’11ª Bandiera Verde: vacanze a misura di bambino tra sabbia, sicurezza e divertimento

Per l’undicesimo anno consecutivo, Pozzallo si conferma una meta ideale per le famiglie con bambini, ottenendo la prestigiosa Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge che garantiscono servizi, sicurezza e qualità ambientale adatte ai più piccoli.

A ritirare il premio, durante la cerimonia ufficiale, sono stati il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte e il consigliere comunale Franco Giannone, in rappresentanza dell’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ammatuna.

Le spiagge di Pozzallo sono state premiate per le loro caratteristiche a misura di bambino: fondali bassi e sicuri, sabbia fine per giocare in libertà, aree attrezzate e servizi di salvataggio, che garantiscono serenità ai genitori e libertà di movimento ai più piccoli. Un ambiente che, oltre a favorire il divertimento, incentiva la socializzazione e uno stile di vita sano.

“La Bandiera Verde è un riconoscimento importante – ha dichiarato il sindaco Ammatuna – perché premia il lavoro fatto in questi anni per rendere Pozzallo una destinazione sicura, accogliente e a misura di famiglia. Questo premio rafforza la nostra identità turistica come Comune più a sud d’Italia ad aver ottenuto la Bandiera Verde.”

L’assessore Monte ha ricordato come i riconoscimenti ottenuti dalla città – Bandiera Verde, Bandiera Blu e Reimar – rappresentino un sistema integrato di qualità che fa di Pozzallo una meta attrattiva, accessibile e sostenibile.

Per il consigliere Giannone, si tratta di un traguardo significativo: “Un riconoscimento che ci sprona a lavorare sempre di più per valorizzare il territorio e promuovere lo sviluppo turistico locale”.

L’assegnazione della Bandiera Verde ha portato negli anni un costante incremento del turismo familiare, contribuendo allo sviluppo economico e alla promozione di un’offerta turistica pensata per tutte le età.

Per celebrare il risultato raggiunto, il Comune organizzerà un grande evento dedicato ai bambini e alle famiglie, con giochi, animazione e attività sulla spiaggia.

Pozzallo si conferma così una città accogliente, vivace e proiettata verso un futuro fatto di qualità, inclusione e amore per il proprio mare.

