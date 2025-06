Pozzallo, fermati tre scafisti: avevano condotto 107 migranti dalla Libia

Hanno rischiato la vita attraversando il Mediterraneo in condizioni estreme e sono stati soccorsi. Una giornata di grande impegno per i militari della Guardia costiera che aveva messo in salvo 107 migranti, provenienti da Egitto, Bangladesh, Sudan, Siria e Pakistan, al largo delle coste siciliane, in tre operazioni di salvataggio. Una “finestra” di mare calmo aveva favorito le partenze dall’Africa. Dietro quella traversata, però, c’era la regia di tre scafisti egiziani, oggi finiti in manette.

