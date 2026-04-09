Pozzallo celebra il mare: due giorni di esercitazioni, educazione e tartarughe Caretta Caretta

Il 10 e 13 aprile 2026, Pozzallo ospita la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, un evento dedicato a studenti e cittadini per diffondere la cultura del mare e la tutela dell’ambiente marino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pozzallo in collaborazione con Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Arpa Sicilia, Lega Navale Italiana, WWF, Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, Dipartimento Regionale della Protezione Civile e l’Associazione Cani di Salvataggio.

Oltre 400 Studenti Coinvolti in Esperienze Uniche

L’evento vedrà la partecipazione di più di 400 studenti degli istituti “Antonio Amore” e “Giuseppe Rogasi”, che potranno assistere e partecipare a esercitazioni di soccorso in mare, con l’impiego di mezzi specializzati della Guardia Costiera e unità cinofile per il salvataggio.

Tra le attrazioni principali, gli studenti potranno osservare la simulazione della messa in sicurezza di un nido di tartarughe marine “Caretta caretta”, una specie che negli ultimi anni ha trovato lungo il litorale di Pozzallo un importante sito di nidificazione.

Formazione e Premi per i Giovani Ambasciatori del Mare

Il programma prevede momenti formativi e la presentazione del progetto “Pozzallo e il suo Mare”, rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi locali. Gli studenti saranno premiati per i lavori realizzati sul tema, valorizzando così creatività, conoscenza e sensibilità ambientale.

Il Sindaco di Pozzallo ha sottolineato:

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione straordinaria per unire educazione, esperienza e amore per il mare, rafforzando il legame della nostra comunità con la risorsa più preziosa del territorio.”

Valori di Sostenibilità e Tutela Ambientale

La “Giornata del Mare e della Cultura Marinara” promuove i valori della sostenibilità ambientale, della qualità delle acque e della gestione responsabile del territorio, elementi chiave per la tutela e valorizzazione del patrimonio costiero, insignito della prestigiosa Bandiera Blu.

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