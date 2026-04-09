Pozzallo capitale del mistero: giovani protagonisti della sfida investigativa

La seconda edizione della caccia investigativa urbana a Pozzallo è andata oltre le aspettative. “Dove è finita la fiducia? L’errore che vale milioni” è il titolo dato dagli organizzatori all’evento che ha permesso a tanti giovani di avvicinarsi ad un’esperienza nuova e stimolante fra curiosità e conoscenza. Undici le squadre partecipanti di trenta persone che fra enigmi, indizi e prove si sono mossi in alcune delle zone più caratteristiche della città: dalla Fontana del Vico Vicci, al piano regolatore davanti al Palazzo Comunale, fino a Via Matteotti, risolvendo il caso investigativo e riscoprendo il territorio in modo originale e coinvolgente. “L’iniziativa, ideata e organizzata da Matteo Migliore, Davide Aprile e Gadisse Di Giorgio, con l’associazione Charlie Chapin e il patrocinio del Comune di Pozzallo, si conferma un format capace di unire gioco, collaborazione e riflessione su temi importanti come la fiducia, la responsabilità e il valore delle scelte – commentano a Palazzo La Pira – un sentito grazie agli organizzatori e a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, che hanno reso possibile l’evento. Con grande gioia apprendiamo che la caccia investigativa urbana tornerà presto con una nuova edizione estiva”.

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