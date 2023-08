Pozzallo: arrestato spacciatore di 48 anni

E’ stato arrestato dai carabinieri a Pozzallo un uomo di 48 anni accusato del reato di spaccio. L’uomo, che aveva precedenti penali in materia per stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, condotta anche grazie all’unità cinofila dei carabinieri di Nicolosi e in particolare con l’ausilio del fiuto del cane Reiley.

L’OPERAZIONE

Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati 60 grammi di hashish suddivisi in due pezzi da 25 grammi ciascuno e 10 grammi suddivisi in dosi già confezionate. Sono stati inoltre trovati 10 grammi di marijuana in 3 infiorescenze, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti, insieme a tre bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato trovato sul tavolo della sala da pranzo e sequestrato dai militari. L’uomo è stato arrestato e successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa del procedimento giudiziario. L’operazione è stata avviata in risposta a segnalazioni da parte di residenti che avevano notato un andirivieni insolito di persone, anche durante le ore notturne.