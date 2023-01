Pozzallo: arrestato perchè trasportava fra i surgelati 230 kg di Marijuana, assolto maltese in Cassazione

L’episodio si era verificato tra il 28 e 29 gennaio del 2019: Johann Falzon, 32enne maltese, era stato arrestato perchè trasportava sul suo camion per surgelati anche 230 kg di marijuana. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 30 mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Ora, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Il giovane maltese si trovava all’imbarco dell’aliscafo per Malta. I cani antidroga segnalarono la presenza di sostanze stupefacenti. Si scopri’ che a bordo del camion di una societa’ maltese di trasporti, per la quale Falzon lavorava come autista, in un vano, c’era la marijuana siddivisa in pacchi sottovuoto e sigillati, caricati, come emerse, con una bolla fasulla di un corriere.

A detta della difesa legale dell’uomo, in quel momento inizia l’incubo per l’autista, che si disse ignaro del contenuto di quei pacchi.

La Cassazione accogliendo la linea difensiva aveva annullato la sentenza di Appello rinviando ad altra sezione della stessa Corte. A distanza di 4 anni, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania ha scagionato l’autista assolvendolo con la formula del “non avere commesso il fatto”. Anche il Procuratore generale (cosi’ come era avvenuto anche nel primo processo di appello) aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato.