Rubano auto ma vengono scoperti: ai domiciliari due vittoriesi

Rubano un’auto e, una volta scoperti, cercano di fuggire abbandonando il mezzo. E’ successo a Vittoria dove due cittadini di 40 e 42 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato di un’autovettura.

L’AUTO ABBANDONATA



I fatti sono avvenuti in pieno giorno, lungo una via centrale di Vittoria. Alla vista degli agenti, i due hanno cercato di fuggire, abbandonando l’auto rubata, una Fiat Qubo, con le luci ancora accese.

L’auto, che era stata rubata in una via poco distante dal luogo del rinvenimento, è stata restituita al legittimo proprietario.

I due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata