Mancata raccolta delle deiezioni animali sui marciapiedi: a Modica, sanzionati 16 proprietari

La Polizia Locale di Modica ha avviato una serie di controlli mirati, in risposta alle segnalazioni dei cittadini riguardanti l’abbandono di escrementi di cane sulle strade e sui marciapiedi, lasciati dai proprietari senza che fossero ripuliti i luoghi.

Durante i controlli, sedici conduttori di cani sono stati identificati e sanzionati per la mancata raccolta delle deiezioni dei loro animali. Inoltre, cinque persone sono state fermate per verificare la microchippatura dei loro cani, che è risultata essere in regola.

I CONTROLLI

I controlli si sono concentrati principalmente nella Circonvallazione Ortisiana, in Corso Umberto, in Viale Medaglie d’Oro e in Corso Principessa Maria del Belgio, dove sono stati individuati i conduttori di cani inadempienti. Tutti i proprietari identificati stavano conducendo i loro cani al guinzaglio.

Il servizio di controllo proseguirà nei prossimi giorni e interesserà anche altre zone della città, al fine di garantire il rispetto dell’ambiente urbano e la salute pubblica.

