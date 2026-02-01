Pozzallo applaude Enola Carbonaro: talento, emozione e semifinale a The Voice Kids

Una serata da incorniciare per Pozzallo e per tutta la comunità che crede nella forza educativa e culturale della musica. Ieri sera, sul palco di The Voice Kids, la giovane Enola Carbonaro, appena 13 anni, ha regalato al pubblico televisivo un’esibizione intensa e sorprendente, capace di coniugare grinta, sensibilità e una maturità artistica fuori dal comune.

Interpretando Smooth Operator e accompagnandosi al sax, Enola ha emozionato pubblico e giudici, conquistando l’accesso alla Semifinale su Rai Uno e confermando che il talento, quando è sostenuto dallo studio e dalla passione, non conosce età.Parole di orgoglio e soddisfazione arrivano dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di questa esperienza: «Che orgoglio vedere una giovane talento di Pozzallo esibirsi con così tanta grinta e sensibilità. Enola ha emozionato tutti, dimostrando che investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità».

Accanto al plauso istituzionale, emerge con forza anche il ruolo della Banda musicale, vero e proprio laboratorio di crescita artistica e umana. La stessa Banda ha espresso grande soddisfazione per il percorso di Enola, ricordando come l’impegno quotidiano, la disciplina e la tenacia siano gli ingredienti che permettono ai giovani musicisti di esprimere appieno il proprio potenziale, anche su palcoscenici naziole.

