Pozzallo accoglie l’Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia: una serata tra fede, memoria e solidarietà

Il 17 agosto Pozzallo diventerà cuore pulsante della solidarietà italiana con l’arrivo dell’Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia, simbolo di speranza e fraternità benedetto da Papa Francesco. L’evento, patrocinato dal Comune, si terrà alle ore 20 nella Villa Comunale, e non più al porto, a causa di urgenti lavori di manutenzione.

Prima della tappa serale, alle 18 l’Icona farà sosta all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove sarà recitato il Santo Rosario e impartita la benedizione ai malati ricoverati, ai volontari e agli operatori sanitari.

La scelta di Pozzallo non è casuale: la città è da anni teatro di accoglienza, soccorso e “ecumenismo operativo” tra persone di fedi e culture diverse. Qui sono sbarcati migranti salvati in mare, sono stati assistiti neonati e mamme in difficoltà, ma anche accolte con dignità le salme delle vittime, come nel naufragio di Sampieri del 2013 in cui persero la vita 13 persone.

La serata sarà scandita in tre momenti — accoglienza, celebrazione e riconsegna dell’Icona — con un programma che unisce testimonianze, poesie, musica e danze, superando i confini della religione per toccare valori universali.

Oltre alle autorità religiose, civili e militari, saranno presenti numerosi volontari delle Misericordie, della Protezione Civile e delle organizzazioni di volontariato che negli anni hanno operato in prima linea nel soccorso.

