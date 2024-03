Potrebbe arrivare una nuova linea Ragusa-Vizzini per collegare l’aeroporto di Comiso?

Potrebbe mai arrivare un serio collegamento con l’aeroporto di Comiso, ad esempio utilizzando la linea Ragusa-Vizzini? Tutto è possibile. E non sarebbe neanche una brutta proposta, anzi.

Grazie ad una richiesta di Italia Viva al Ministro delle Infrastrutture, il Governo si è impegnato ad inserire, nel ‘Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci’, la realizzazione dei lavori complementari della seconda macro fase del collegamento Palermo – Catania già finanziato dal fondo di sviluppo e di coesione 2021-27, in contemporanea con la prima fase.

Rientrano tra le richieste accolte dal Governo la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Comiso nel tracciato sulla nuova linea Ragusa -Vizzini e l’adeguamento dell’intera tratta ferroviaria Catania – Siracusa agli standard della rete Tnt. Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Aver inserito in un documento programmatico una proposta, non significa certo che sarà fatta, nè che necessariamente sarà discussa.

Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare che la regione è intervenuta in questi giorni per potenziare la linea ferroviaria che collega il Trapani Birgi. Ci chiediamo, allora, perchè non fare qualcosa di molto simile anche per Comiso. Un modo come un altro per evitare che questo piccolo aeroporto finisca nel dimenticatoio. Al momento, Comiso non ci sembra che navighi sulla cresta dell’onda e i suoi collegamenti con città come Ragusa o Catania lasciano davvero a desiderare.

