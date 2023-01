Poteva essere una tragedia: crolla un edificio disabitato a Scoglitti

Poteva essere una tragedia ma per fortuna non ci sono stati feriti. E’ crollato stamani un edificio disabitato e da ristrutturare a Scoglitti, in via Napoli.

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che, a causa di alcuni lavori che si stavano eseguendo in una casa accanto, pare alle fondamenta, sia crollato questo edificio che risulta anch’esso in fase di ristrutturazione.

La tragedia si è sfiorata veramente, dato che il muro che è caduto è finito sopra un furgone parcheggiato ma per fortuna non vi era nessuno all’interno, il conducente si era allontanato.

Sul posto le forze dell’ordine per stabilire le motivazioni del crollo.

Foto: repertorio