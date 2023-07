Potenziato trasporto da Vittoria a Scoglitti anche di sera

Il trasporto locale nel territorio di Vittoria si è potenziato grazie a una collaborazione tra il Comune e la Ditta Autolinee Giamporcaro srl. A partire dal 10 luglio fino al 31 agosto, sarà attivo un nuovo servizio di trasporto serale da e per Scoglitti, che si aggiunge alle corse diurne già esistenti.

La corsa serale partirà da Piazza Nenni a Vittoria alle ore 21:30 e arriverà a Piazza Risorgimento a Scoglitti alle ore 22:00. Il ritorno da Scoglitti è previsto alle ore 1:00, con arrivo a Vittoria alle ore 1:30. Lungo il percorso, le fermate intermedie da Vittoria saranno in Piazza Grassi (Via G. Leopardi), Campetto Viale Europa e Via Garibaldi angolo Via P. Gentile (di fronte ex Piaggio). Da Piazza Risorgimento, le fermate intermedie saranno Via Garibaldi angolo Via P. Gentile (di fronte ex Piaggio), Piazza del Popolo, Stadio e Piazza Nenni.

La modifica degli orari delle corse è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Rappresentante Legale dell’Autolinee Giamporcaro, Dott.ssa Samuela Scelfo, che ha lavorato in sinergia con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Anastasia Licitra, e l’Assessore delegato alla frazione di Scoglitti, Salvatore Avola. Questa modifica consentirà ai residenti e ai visitatori di raggiungere facilmente la località balneare di Scoglitti durante le ore serali.

Un’altra importante novità riguarda il trasporto pubblico extraurbano che collega Vittoria a Catania. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato allo Sviluppo Economico e l’Autolinee Giamporcaro, Scoglitti è stata inclusa come capolinea nella tratta per e dall’aeroporto di Catania. Questa connessione diretta consentirà a pendolari e turisti di viaggiare comodamente da e per l’aeroporto, arrivando direttamente a Scoglitti.

L’Assessore Licitra sottolinea l’importanza di queste migliorie per la sicurezza e la facilità degli spostamenti dei cittadini e dei visitatori. Inoltre, queste nuove opzioni di trasporto rappresentano un fattore di crescita e competitività per il territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di incentivare il turismo e migliorare la mobilità nel territorio, offrendo servizi di trasporto che favoriscono la connettività tra Vittoria, Scoglitti e Catania. foto di repertorio