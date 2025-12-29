Ponte Cammarana, sbloccato l’iter: via libera al progetto strategico per il territorio ibleo

Si sblocca l’iter amministrativo per la realizzazione del ponte Cammarana, infrastruttura ritenuta strategica per la mobilità e la valorizzazione dell’area costiera e archeologica del territorio ibleo. La svolta è arrivata a seguito della positiva conclusione di una nuova riunione tecnica promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla quale hanno partecipato tutti gli enti competenti, tra cui l’Autorità di Bacino e il Comune di Vittoria.

Un esito che consente di superare una fase di stallo che aveva rallentato l’intervento e che aveva fatto emergere il concreto rischio di perdere importanti risorse economiche. Il progetto di rifacimento dell’attraversamento della foce di Cammarana, infatti, si era bloccato dopo il dissenso espresso dal Comune di Vittoria, determinando la chiusura negativa della Conferenza dei Servizi. Una situazione che metteva in pericolo il finanziamento regionale di 150 mila euro previsto dalla legge regionale 3/2025, oltre ai 500 mila euro stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa nel 2024 attraverso l’applicazione dell’avanzo libero.

Grazie a nuove interlocuzioni istituzionali, è stata convocata una riunione tecnica decisiva per chiarire le criticità emerse. Nel corso dell’incontro, l’Autorità di Bacino ha fornito un chiarimento definitivo sulla carrabilità dell’opera, specificando che l’attraversamento a guado previsto dal progetto non avrà soltanto una funzione ciclo-pedonale, ma consentirà anche il transito dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e dei mezzi di servizio, oltre a un bus navetta dedicato, destinato esclusivamente al collegamento tra la spiaggia di Scoglitti e il Museo.

Alla luce di queste precisazioni, il Comune di Vittoria ha espresso parere favorevole, permettendo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e lo sblocco dell’iter progettuale. Nei prossimi mesi si procederà con l’approvazione del progetto e con la richiesta formale di finanziamento alla Regione Siciliana; nel corso del nuovo anno potranno così essere avviate le procedure di appalto e l’inizio dei lavori.

Il ponte Cammarana rappresenta un punto di raccordo fondamentale tra territori e tra siti di grande valore turistico, oltre a costituire un accesso privilegiato a un patrimonio archeologico, a un parco e a un museo di eccezionale rilevanza.

