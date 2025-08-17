“Polvere dal cielo”, una serata di solidarietà organizzata dal Lions Club Modica

Il Lions Club Modica, presieduto Sonia Calabrese, ha organizzato lo scorso 14 agosto l’evento benefico “*Polvere dal cielo*”, una serata all’insegna della musica, della convivialità e della solidarietà, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Anna in contrada Graffetta a Ispica. Tra note di musica dal vivo e DJ set sotto le stelle, soci Lions , amici e sostenitori hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, animata da entusiasmo e spirito di condivisione. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al progetto “Grani e Mani – Gustami”, promosso dal Lions Club Modica per valorizzare il territorio e favorire l’inclusione sociale di ragazze ospiti della comunità Suor Crocifissa di Modica. Durante la serata, la presidente Sonia Calabrese ha consegnato il guidoncino del club ad *Angelo Ruta*, noto illustratore del Corriere della Sera, autore della grafica del guidoncino dedicata al “Piccolo Principe”; a *Cesare Caldarella*, per la famiglia proprietaria di Villa Anna, per l’ospitalità e il supporto offerto; ad *Antonio Muriana*, consulente finanziario di Banca Mediolanum a Siracusa, per il sostegno concreto all’iniziativa. Numerosi i soci Lions presenti, provenienti dai club della circoscrizione di Ragusa, Siracusa e persino Piacenza, a testimonianza del forte legame che unisce i Lions. Nel suo intervento, la presidente Calabrese ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti per aver reso questa serata speciale con la presenza ed il sostegno al service del Lions Club di Modica.



