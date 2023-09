Polpette avvelenate ad Acate: morti due cani e un gatto

Polpette avvelenate ad Acate. Una pratica indegna che ha portato alla morte due cani e un gatto ieri pomeriggio in via Manzoni angolo via Resistenza partigiana. Un gesto incommentabile che viene purtroppo ancora oggi perpetrato periodicamente e che è difficile da attribuire a qualcuno in particolare, nonostante le denunce.

LE POLPETTE

Sono state rinvenute moltissime “polpette” in forma di wurstel: “Molto probabilmente è stato usato tantissimo veleno e i cani, infatti, sono morti subito con la bava alla bocca”, ci racconta il rappresentante dell’Oipa provinciale, Riccardo Zingaro, intervenuto sul posto.

E’ stata sporta regolare denuncia ai carabinieri sia da parte di Riccardo Zingaro che da parte di uno dei proprietari dei cani morti. Le polpette sono state raccolte e portate dall’istituto zooprofilattico di Ragusa per essere analizzate. Ancora una volta ci troviamo di fronte a gesti scellerati e barbari. Non è certamente questo il modo per risolvere il problema del randagismo. Ci auguriamo che le autorità preposte possano al più presto trovare i responsabili di questo atto indegno.