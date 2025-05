Pollame morto e degrado nel parcheggio del supermercato: a Vittoria è emergenza igienica in via Failla

Una scena raccapricciante, quasi surreale, che però racconta una realtà quotidiana fatta di incuria e assenza di controlli . Accade in via Failla, nel parcheggio di un supermercato , dove da giorni – secondo la denuncia di un cittadino sui social – giace indisturbata una quantità imprecisata di pollame morto, abbandonato in scatole di cartone come fosse spazzatura qualsiasi.

“È diventata una festa per i topi”, si legge nel post, amaro e indignato, corredato da immagini che mostrano una situazione di degrado estremo. Una vera e propria discarica a cielo aperto, in piena zona urbana, frequentata ogni giorno da clienti, residenti e famiglie. Una ferita igienico-sanitaria che rischia di trasformarsi in emergenza se non si interviene tempestivamente. Nonostante, a quanto pare, sia stata informata la polizia municipale, i rifiuti sono ancora lì. Nessun intervento, nessuna bonifica, nessuna risposta. Solo il silenzio. E intanto crescono rabbia e preoccupazione tra i cittadini: “Perché non si installa una telecamera in quel punto?”, si chiedono in molti. Una domanda che chiama direttamente in causa l’amministrazione comunale.

La vicenda, oltre al problema di ordine sanitario, pone l’accento su un tema più ampio: quello della sicurezza e del decoro urbano. La mancanza di un’azione concreta da parte delle autorità competenti rischia di trasformare episodi come questo in prassi. Dove non arriva la prevenzione, non interviene neanche la repressione. In un momento in cui l’igiene pubblica dovrebbe essere una priorità assoluta, è inaccettabile che ci si affidi esclusivamente al buon senso dei cittadini, senza strumenti efficaci di controllo o deterrenza. Telecamere, pattugliamenti, e soprattutto bonifiche tempestive dovrebbero essere la normalità, non l’eccezione. Nel frattempo, quel pollame in decomposizione continua a marcire sotto il sole di maggio. E con lui marcisce anche un pezzo di responsabilità pubblica.

