Polizia municipale: idonei a Ragusa, assunti a Palermo

Oggi a Palermo, 16 nuovi agenti di Polizia municipale hanno firmato un contratto a tempo determinato della durata di un anno. Questi agenti sono stati reclutati dalle graduatorie già esistenti dei Comuni di Caltanissetta (10 idonei) e Ragusa (6 idonei), e si aggiungono ai 14 vigili urbani già assunti a tempo determinato da graduatorie dei Comuni di Cefalù, Carini e Termini Imerese. L’assunzione è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di 1 milione e 239 mila euro da parte del Ministero dell’Interno e alla stipula di convenzioni con i Comuni coinvolti.

Sono stati stabilizzati 170 vigili urbani

L’assessore alla Polizia municipale, Dario Falzone, ha dichiarato che l’amministrazione sta facendo ogni sforzo per rafforzare il Corpo della Polizia municipale, che da anni soffre di una carenza di organico. Nei giorni scorsi sono stati stabilizzati 170 vigili urbani con contratti a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, si prevede che, una volta approvato un emendamento in Senato, saranno avviate le procedure per reclutare altri 100 nuovi agenti.

