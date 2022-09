Poiana si smarrisce nel caos urbano di Vittoria. Salvata

Un esemplare di poiana è stata ritrovata ieri e messa in sicurezza mentre si trovava smarrita fra il “caos urbano” di Vittoria. L’animale, infatti, volava tra le auto in transito e in sosta e sembrava aver perso l’orientamento.

Questo splendido rapace è stato individuato dai vigili urbani che, messisi in contatto con Riccardo Zingaro, rappresentante dell’OIPA /Organizzazione Internazionale Protezione Animali), ha dapprima catturato l’animale nel modo più dolce possibile e, successivamente, dopo una prima assitenza, è stato consegnato al dipartimento faunistico venatorio a Ragusa.