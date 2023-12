Più verde in città: piantati 51 alberi a Ragusa

A Ragusa oggi le iniziative posticipate per la “Giornata Nazionale dell’Albero” con l’obiettivo di trasformare l’area Falcone-Borsellino in un ambiente più verde e vivibile. L’area Falcone-Borsellino è stata scelta per diventare un punto di riferimento verde per la città, con la piantumazione di 30 ulivi nel parco di via Australia e 21 in via Sordi.

Durante un’intervista, l’assessore Mario D’Asta al verde ha spiegato: “Oggi abbiamo voluto posticipare la nostra giornata dedicata agli alberi per creare non solo una zona più verde, ma anche uno spazio che promuova la vita e la socializzazione all’aperto.”

“Oggi abbiamo piantato non solo alberi, ma anche semi di futuro, partecipazione e idee per la città,” ha affermato D’Asta, sottolineando che l’iniziativa è il risultato di una collaborazione tra Lions International e l’amministrazione comunale, con un ringraziamento particolare al Sindaco.

L’Assessore ha evidenziato l’importanza di valorizzare le zone periferiche della città, come l’area Falcone-Borsellino, posizionando le basi per uno sviluppo strategico coinvolgente. “La vision di città che vogliamo costruire insieme è quella di una Ragusa sempre più verde, dove la natura diventa un elemento centrale nella vita quotidiana dei cittadini.”

È stato notevole il coinvolgimento delle famiglie locali, con D’Asta che ha condiviso: “Oggi è stato motivo di orgoglio il fatto che 29 famiglie hanno scelto di ‘adottare’ questi alberi, impegnandosi nella loro manutenzione e contribuendo al decoro dello spazio circostante.” Ha concluso sottolineando l’importanza di cittadini e associazioni attive: “Finché Ragusa avrà cittadini e associazioni come queste, il futuro è in buone mani. Continueremo a lavorare insieme per una città più verde, più viva e orientata al benessere comune.