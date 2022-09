Piscina Comunale di Ragusa continuamente soggetta a lavori di manutenzione. E spesso rimane chiusa

Perchè la piscina comunale di Ragusa, a più riprese, è sempre soggetta a lavori di manutenzione? Con conseguente chiusura delle attività sportive? Se lo chiedono i consiglieri comunali del gruppo misto, Mario D’Asta, Giovanni Gurrieri e Maria Malfa i quali hanno presentato una interrogazione sui lavori tuttora in fase di svolgimento alla piscina comunale di contrada Selvaggio. Nell’atto ispettivo, i tre consiglieri comunali chiedono all’Amministrazione di che tenore siano gli interventi in fase di svolgimento all’interno dell’impianto sportivo.

Si parte, però, da una valutazione. “La piscina comunale di contrada Selvaggio – scrivono D’Asta, Gurrieri e Malfa – continua ad essere interessata da una serie di lavori di manutenzione straordinaria ed è ormai da cinque anni che si verificano, periodicamente, interventi del genere. Tutto questo impedisce alle società di potere programmare in maniera compiuta le strategie per l’anno sportivo in corso. Già la stagione 2021-2022, da questo punto di vista, si è rivelata abbastanza problematica, considerato che i battenti dell’impianto sportivo sono stati aperti soltanto nel mese di novembre 2021.

In questa tornata, da quello che ci risulta, i lavori straordinari sarebbero dovuti cominciare dal 1° settembre e, invece, sembra che la struttura sia stata chiusa molto tempo prima impedendo, dunque, sebbene il periodo estivo, la regolare fruizione dell’impianto di cui stiamo parlando. Pare, poi, che il servizio pullman per chi vuole praticare gli sport natatori in altri impianti della provincia sia messo a disposizione del Comune solo per alcune fasce di sportivi mentre per altre fasce non si registra tale disponibilità”. Da qui, tutta una serie di richieste.

Che riguardano, tra l’altro, la tempistica di questi lavori e la possibilità di comprendere quando la piscina comunale potrà finalmente riaprire. “Inoltre – concludono i tre consiglieri – vorremmo sapere se sono previsti altri lavori da qui a media, lunga scadenza così da permettere alle società natatorie di potere pianificare con largo anticipo la propria attività”.