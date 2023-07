Pif e l’assurda polemica su Vittoria: “Era palesemente uno scherzo e ho scoperto che l’avversaria di Modica è Ragusa”. VIDEO

Una polemica assurda e senza senso: non ci sono altre parole per definire quanto accaduto a Modica durante la serata di presentazione di Pif. Ci sono stati addirittura parlamentari vittoriesi che si sono offesi per qualcosa che non è mai accaduto. Oggi, il celebre autore, comico ed ex iena ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega ciò che è successo.

“Qualche giorno fa ho presentato il mio libro in Sicilia, a Modica. Una serata meravigliosa, un posto meraviglioso, un sacco di gente, bellissima serata. Faccio quello che di solito faccio: se vado a Rimini, chiedo della città avversaria, che credo sia Riccione, e dico: “Ah Rimini che bella, si mangia bene, non come a Riccione”. E’ un modo per prendere in giro il campanilismo italico. Ogni città ha una rivale, una cretinata che mi diverte, un modo per strappare una risata”.

Ma qualcosa è andato storto a Modica.

Pif, infatti, spiega: “Sono salito impreparato sul palco: non sapevo chi fosse l’avversaria di Modica e ho sparato “Vittoria”. Premetto che non so cosa succede a Vittoria, non so chi sia il sindaco. Vittoria non è in cima ai miei pensieri. Chiedo scusa ma sono di Palermo, vivo tra Roma e Milano e non so niente di Vittoria”. Durante la serata ha fatto questa di battuta dal palco: “Lo dico a voi, ma lo dico solo a voi di Modica, non a quelli di Vittoria, che rimangano nella loro ignoranza”. Poi in piazza c’era un gruppo di Vittoria e ho detto “Chi ha fatto entrare gente di Vittoria?”. Era evidente che fosse uno scherzo. Il giorno dopo sono partite le polemiche. I cittadini di Vittoria si sono offesi perchè gli ho dato degli ignoranti. Ora io ho pensato di fare un video di scuse ma mi imbarazzava perchè era così palese che fosse uno scherzo, tant’è che questo meccanismo non mi ha creato nessun problema nel resto d’Italia. Ho detto: se io chiedo scusa è lì che offendo gli abitanti di Vittoria, li tratterei come persone poche intelligenti. Ma ho visto che ci sono un deputato e un senatore di Vittoria offesi dalle mie parole. Evidentemente non c’erano perchè avrebbero capito lo scherzo. Sono imbarazzato perchè era evidente uno scherzo”.

Poi, come nel suo solito stile ,Pif conclude: “Ho scoperto che il nemico di Modica è Ragusa. Quando ho scoperto questo ho spostato lo scherzo su Ragusa e dovrò fare un video anche per Ragusa. Spero che questa cosa si chiarisca e ognuno pensi ai problemi veri. Il problema ce l’ha chi ha creato questo casino. Saluto tutti: Modica, Vittoria ,magari è un’occasione per venire a presentare da voi e Ragusa, nella speranza che nessuno di Ragusa si arrabbi per quello che non è successo”.