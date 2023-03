Piccoli artisti in mostra a Villa Penna in omaggio al pittore Gustav Klimt

Sono cinquanta le tele realizzate da piccoli artisti, in età compresa fra gli 8 ed i 13 anni, che da ieri sono in mostra fino a tutto il prossimo 2 aprile a Villa Penna a Scicli. Un’intera settimana per visitare l’insolita mostra ed ammirare cosa sono riusciti a fare i bambini, tutti artisti in erba, sotto la guida delle artiste Gabriela Costache e Simona Giugliano. “Omaggio a Klimt: frammenti, forme e colore” è il titolo della mostra inaugurata ieri contenente i lavori realizzati dagli allievi dell’associazione ricreativa-culturale “GoArt & Lab” che ha ideato ed organizzato l’evento.

Gli artisti: ragazzi di Scicli, Pozzallo e Marina di Ragusa

Si lavora al progetto da più di un anno. A Villa Penna tutti in campo. “Goart & Lab durante l’esposizione organizza dei laboratori d’arte destinati ai bambini ed ai ragazzi che vorranno per un giorno diventare degli artisti – spiegano gli organizzatori – per avere accesso a queste attività e conoscerne giorni, orari e modalità di iscrizione consigliamo di seguire le nostre pagine social. Nel corso della mostra verrà indetto, solo per i visitatori, un concorso d’arte pensato per i bambini di età fra gli 8 ed i 13 anni al fine di rendere l’intero percorso un’esperienza artistica,emotiva, coinvolgente e pienamente creativa”.