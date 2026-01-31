Piccola frana fra Chiaramonte Gulfi e Monterosso: strada transennata, nessun blocco

Questa mattina una piccola frana ha interessato il territorio al confine tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso, lungo la strada che collega Piano dell’Acqua a contrada Passione. Tecnicamente, l’evento si è verificato in territorio comunale di Monterosso. Le abbonanti piogge hanno probabilmente fatto cedere il muretto a secco a delimitazione delle estremità. Non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di Monterosso, tempestivamente informato della situazione, ha già attivato la polizia locale per transennare la zona e garantire la sicurezza di automobilisti e residenti. Fortunatamente, la strada non è stata interrotta, ma si invita comunque alla massima prudenza durante il transito.

Foto: Elvira Ballato, via Facebook.

