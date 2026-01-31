Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Piccola frana fra Chiaramonte Gulfi e Monterosso: strada transennata, nessun blocco
31 Gen 2026 10:56
Questa mattina una piccola frana ha interessato il territorio al confine tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso, lungo la strada che collega Piano dell’Acqua a contrada Passione. Tecnicamente, l’evento si è verificato in territorio comunale di Monterosso. Le abbonanti piogge hanno probabilmente fatto cedere il muretto a secco a delimitazione delle estremità. Non si registrano danni a persone o cose.
Il Comune di Monterosso, tempestivamente informato della situazione, ha già attivato la polizia locale per transennare la zona e garantire la sicurezza di automobilisti e residenti. Fortunatamente, la strada non è stata interrotta, ma si invita comunque alla massima prudenza durante il transito.
Foto: Elvira Ballato, via Facebook.
