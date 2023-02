Per non dimenticare una grande donna e studiosa

Varie associazioni culturali, tra cui l’Associazione Culturale, il Centro Studi sulla Contea di Modica, l’Associazione delle Guide Turistiche della Provincia di Ragusa e l’Associazione Proserpina della Casa Museo Salvatore Quasimodo, hanno lanciato una petizione per dedicare la Piazzetta Grimaldi, situata di fronte a San Nicolò Inferiore, alla defunta archeologa Annamaria Sammito.

Le associazioni sostengono, a buona ragione, che sia importante evidenziare la figura di Annamaria, amata da tutti e ricordare l’amore e l’impegno che ha dimostrato per la sua città natale, Modica. Sostengono che Modica sia in debito verso di lei e che la intitolazione sia un atto dovuto verso una grande donna e studiosa. La intitolazione della Piazzetta Grimaldi permetterà di ricordare il lavoro instancabile di Annamaria , che durante la sua carriera intensa ma breve, ha effettuato studi e ricerche anche sulla chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore situata proprio lì.

Annamaria Sammito, archeologa, nata a Modica nel 1965, è stata un pilastro dell’archeologia siciliana. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Classiche, indirizzo archeologico, presso l’Università di Catania, ha insegnato come professore a contratto presso la stessa università. Ha svolto l’incarico di esperta catalogatrice nella sezione Beni Archeologici della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Ragusa e ha ricoperto il ruolo di Direttore Onorario presso il Museo Civico di Modica. Era stata anche Assessore alla Cultura della Giunta Buscema. Nel maggio del 2021, dopo il finanziamento del FAI per il restauro degli affreschi di San Nicolò Inferiore di Modica, Annamaria Sammito ha riunito diverse figure per avviare una seria indagine diagnostica sugli affreschi più antichi, dimostrando che San Nicolò Inferiore risale al nono secolo e che è veramente la chiesa più antica della città.