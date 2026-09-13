Piazza Torre non basta: il pubblico del Costaiblea segue “Bitume” e le storie dei picialuori anche dalla spiaggia

MARINA DI RAGUSA – Una partecipazione straordinaria ha accompagnato ieri sera la presentazione del docufilm “Bitume” di Vincenzo Cascone, inserita nella sezione “La Provincia iblea produce”. La presenza del pubblico anche sabato sera è stata talmente numerosa da rendere necessaria una soluzione spontanea e suggestiva: molte persone hanno seguito il film anche dalla spiaggia, con le sedie sdraio, non riuscendo a trovare posto in Piazza Torre. Attraverso il suo documentario, Vincenzo Cascone ha riportato l’attenzione sulla storia della fabbrica di bitume e dei picialuori, gli operai, tra lavoro, fatica, sacrifici e trasformazioni sociali, una storia legata a una materia che per lungo tempo ha segnato l’economia e la vita di intere comunità. Il direttore artistico Vito Zagarrio ha conferito al regista Vincenzo Cascone il “Premio Cinema Ibleo” consegnato dalla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, presente alla serata. A seguire un altro momento particolarmente significativo, la presentazione di “La spartenza. Storia di una lontananza”, il docufilm diretto da Alessia Scarso, scritto dalla regista insieme al fratello Domenico Scarso, che si è occupato anche del montaggio. L’incontro, moderato dalla direttrice organizzativa Federica Schembri, ha fatto scoprire al pubblico le origini della passione per il cinema di Alessia, a cui è andato il premio “I mestieri del cinema”, e la trama del documentario che affronta il tema dell’emigrazione siciliana e italiana partendo da una storia profondamente personale: proprio quella della famiglia Scarso. Attraverso fotografie, lettere, immagini familiari e ricordi, il racconto delle partenze, della lontananza, del dolore della separazione e il legame con la terra d’origine. La vicenda privata diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla grande emigrazione italiana, sulle famiglie divise dalla distanza e sui rapporti che continuano a vivere nonostante gli anni e i chilometri. Durante la serata si è parlato anche di “Ad Sidera”, l’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata alla storia dell’osservazione del cielo, ideata sempre dalla Scarso, un viaggio tra stelle, universo e conoscenza, attraverso una proposta che unisce divulgazione, immagini e coinvolgimento sensoriale. L’esperienza è fruibile nel cortile interno della Moresca Maison de Charme, in via Dandolo, di fronte a Villa Ottaviano, con ingresso da via Cagliari (ingresso ogni 30 minuti dalle 18 alle 23, prenotazioni al 352 0295802 <352%20029%205802>. ticket 15 euro). Nel frattempo a Villa Ottaviano è proseguito il concorso per giovani filmaker, curato da Angelo Piccione, mentre il direttore Artistico Vito Zagarrio ha presentato il suo ultimo lavoro “Visioni iblee. Artisti e territorio” (2026, 80’), un documentario che raccoglie interviste, immagini e materiale inedito per raccontare la storia dell’arte contemporanea iblea attraverso le voci e le opere di alcuni dei suoi protagonisti più importanti, a partire dagli artisti del Gruppo di Scicli. Una scelta particolarmente significativa che torna a indagare il rapporto tra gli artisti e il territorio che li ha ispirati. Grande successo anche per la terza location del Costaiblea, la “Terrazza Costaiblea” sul lungomare Andrea Doria. Ieri sera è stato proiettato “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore, mentre questa sera sarà la volta di “Divorzio all’italiana”, altro appuntamento con il grande cinema italiano girato negli Iblei. Il Costaiblea Film Festival si avvia dunque alla conclusione con un’ultima giornata ricca di incontri e proiezioni. Tra gli appuntamenti più attesi, la masterclass con la regista Costanza Quatriglio, protagonista della serata finale insieme alla proiezione de “Il cassetto segreto”. Continua anche la mostra dedicata a “Pirandello e il cinema”, fruibile a Villa Ottaviano. Il festival ha il supporto del Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, della Sicilia Film Commission, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa, della Pro Loco Mazzarelli e di vari sponsor privati. Info e programma sul nuovo sito web www.costaibleafilmfestival.it
e sui canali social.