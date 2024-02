Piazza Faro. Riqualificazione del centro storico di Punta Secca

Un milione e 200 mila euro per fare rinascere piazza Faro su cui si affaccia la casa di Montalbano e l’antico Faro risalente al periodo borbonico visibile su una vasta area costiera che và da Gela a Portopalo di Capo Passero. A Punta Secca, l’Amministrazione Dimartino punta su questo intervento di riqualificazione per accogliere le frotte di turisti che arrivano nella tranquilla borgata camarinense sia nei mesi invernali che in quelli estivi. Un continuo flusso per vedere, fra ammirazione e curiosità, da fuori la casa di Montalbano con i suoi civettuoli balconi me anche la piazza Faro ed il mare in cui si affaccia. Un antico borgo marinaro che andrà interamente riqualificato nella sua “anima”. E’ la Marinella di cui si parla nella serie televisiva del commissario Montalbano.

E proprio la piazza Faro in molti l’hanno rinominata “Piazza Montalbano” proprio perchè in essa guarda la casa del Commissario.

“Il progetto è pronto – spiega il sindaco Giuseppe Dimartino – puntiamo su questo intervento per rifare il look della borgata già da qualche anno attenzionata per il grande flusso di turisti che arrivano nell’antico borgo. Un antico borgo per vacanze ma anche un borgo di pescatori. Fra le riqualificazioni sulle quali stiamo puntando c’è anche il litorale che da Marina di Ragusa và a Casuzze dove abbiamo progettato una pista ciclabile che collegherà le due borgate. I fondi in entrambi i casi arrivano dal PNRR, strumento al quale abbiamo attinto per altre opere all’interno del nostro territorio”.

