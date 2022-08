Piantumate le palme a Marina di Acate grazie alle donazioni dei parlamentari regionali del M5S

Si completa l’iter della donazione delle venti palme che, grazie alle decurtazioni dei parlamentari regionali del M5S, erano state donate per abbellire e ombreggiare il lungomare di Marina di Acate. A causa dei ritardi delle autorizzazioni, infatti, le piante della specie “Washingtonia robusta” che erano state acquistate lo scorso anno, sono state custodite e piantumate proprio adesso, per una spesa totale di 9.200 euro comprensiva di scavi e messa in opera.

“Il lungomare di Marina di Acate – commenta la deputata regionale del M5s, Stefania Campo, che è anche presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle Sicilia – si può finalmente fregiare di questo filare di alberi che lo rende più gradevole e ombreggiato. Ringrazio i consiglieri comunali Roberta Cavallo, Concetta Celeste, Alessandro Carrubba e Giovanni Occhipinti; Vito Cutrera già candidato sindaco che si è occupato di interloquire con gli uffici comunali per la realizzazione del progetto e l’agronomo Pippo Re per avere fornito l’apposita relazione che ci ha permesso di avere il nulla-osta da parte della Sovrintendenza.

Un appello ai cittadini perché si prendano cura di questi piccoli alberelli insieme chiaramente all’Amministrazione comunale. L’idea può essere magari quella di adottare una palma affinché possa essere innaffiata fino a quando non sarà più autonoma. Questa è la politica che ci piace e che è fatta di atti d’amore nei confronti del posto in cui si vive”.